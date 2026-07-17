Ученый Шейко отметил рост числа коллег, желающих побороться за премию им. Менделеева

«Я общался с коллегами. Многие заинтересовались и спрашивали, как подавать [заявки]. Я очень счастлив, это большая честь для меня. И не только для меня — для моей группы, моих коллег, которых у меня очень много. Мы сотрудничаем со многими лабораториями в России. Очень признателен ЮНЕСКО и Российской Федерации», — сказал Шейко корреспонденту ТАСС.