Ученый Шейко отметил рост числа коллег, желающих побороться за премию им. Менделеева

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Лауреат III Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева, российско-американский ученый Сергей Шейко признался, что коллеги-исследователи заинтересовались условиями подачи заявок на соискание этой награды, узнав о его победе. Об этом ученый рассказал в интервью ТАСС в кулуарах церемонии вручения премии, которая проходит в пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
«Я общался с коллегами. Многие заинтересовались и спрашивали, как подавать [заявки]. Я очень счастлив, это большая честь для меня. И не только для меня — для моей группы, моих коллег, которых у меня очень много. Мы сотрудничаем со многими лабораториями в России. Очень признателен ЮНЕСКО и Российской Федерации», — сказал Шейко корреспонденту ТАСС.
Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева. Вместе с заведующим лабораторией биометрических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Сергеем Шейко лауреатом премии в 2026 году стал президент Китайского научно-технического университета в городе Хэфэй (Китай) Пань Цзяньвэй.
Шейко был отмечен за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению. Представитель КНР был удостоен награды за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи.
О премии.
Международная премия ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый из них получает денежное вознаграждение в размере $250 тыс, золотую медаль и диплом.
Лауреатов определяет международное жюри, назначаемое генеральным директором ЮНЕСКО. В его состав входят семь ведущих ученых из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко, представляющих авторитетные научные и образовательные организации мира.
Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже научному руководителю лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрию Оганесяну и почетному профессору химии Университета Болоньи (Италия) Винченцо Бальцани. Церемония вручения второй премии прошла в 2023 году в Москве. Ее получили заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ Ирина Белецкая и почетный директор Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) Клаус Мюллен.