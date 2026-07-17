Лесопожарный центр Кубани получил новую технику

Новая техника и оборудование поступили в лесопожарный центр Краснодарского края в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Учреждение получило четыре трактора «Беларус», один автомобиль ГАЗ «Садко Next» и 25 бензопил. Тракторы будут использовать для создания минерализованных полос, автомобиль — для оперативного обнаружения очагов возгораний и доставки пожарно-технического вооружения.
«Это не просто обновление автопарка краевого лесопожарного центра, а значительное повышение нашей готовности к защите лесов Кубани. Благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта “Экологическое благополучие” мы получаем инструменты, которые позволяют быть еще более оперативными и эффективными в борьбе и профилактике лесных возгораний. Каждая единица этой техники — это инвестиция в безопасное будущее нашего региона, в сохранение его уникальной природы и земель лесного фонда», — отметили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.