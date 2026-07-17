Лесопожарный центр Кубани получил новую технику

«Это не просто обновление автопарка краевого лесопожарного центра, а значительное повышение нашей готовности к защите лесов Кубани. Благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта “Экологическое благополучие” мы получаем инструменты, которые позволяют быть еще более оперативными и эффективными в борьбе и профилактике лесных возгораний. Каждая единица этой техники — это инвестиция в безопасное будущее нашего региона, в сохранение его уникальной природы и земель лесного фонда», — отметили в ведомстве.