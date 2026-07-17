Белорус сам отправил себя в кому, но врачи вернули его с того света — вот как

Так, в середине апреля 33-летний белорус выпил примерно две бутылки водки, потерял сознание и впал в кому. Родные мужчины выхвали скорую помощь и его экстренно госпитализировали. Врачи почти сутки боролись за жизнь мужчины и спасли его.