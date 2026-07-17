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Белорус сам отправил себя в кому, но врачи вернули его с того света — вот как

Врачи спасли белоруса, который сам себя отправил в кому.

Источник: Комсомольская правда

В Петрикове белорус сам отправил себя в кому, его чудом спасли врачи. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Так, в середине апреля 33-летний белорус выпил примерно две бутылки водки, потерял сознание и впал в кому. Родные мужчины выхвали скорую помощь и его экстренно госпитализировали. Врачи почти сутки боролись за жизнь мужчины и спасли его.

Была назначено судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что у белоруса было острое отравление этиловым спиртом. Отравление было следствием избыточного употребления алкоголя. Именно это вызвало развитие угрожающего для жизни состояния — комы, что относится к тяжким телесным повреждениям.

Когда мужчина поступил в больницу, в его крови концентрация этилового спирта составляла 4,41 промилле. При этом тяжелой степенью острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя, считается концентрация уже свыше трех промилле.

Тем временем в Беларуси милиция задержала ревнивца, который пришел к бывшей с тремя литрами бензина и зажигалкой — вот что было дальше.

А здесь мы писали, что произошло в Мозыре, где милиция приняла серию одинаковых звонков из аптек.

Ранее рассказали, что четверо белорусов совершили серию афер с квартирами на $1 миллион: «Хотели присвоить московские квартиры умерших».