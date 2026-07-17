Гороскоп на 18 июля: Весам нужно обратить внимание на своё здоровье

♉Телец: У Тельцов этот день будет наполнен тонкими переменами в быту и отношениях. Утро начнётся с необходимости решать рутинные вопросы, но даже в них появится необычный подтекст: например, привычный маршрут может привести к неожиданной встрече. После полудня возрастёт потребность в эмоциональной поддержке, однако выражать её вы станете через заботу о других, а не через прямые разговоры. Возможны небольшие финансовые поступления, связанные с прошлыми усилиями, но не спешите тратить средства импульсивно. Во второй половине дня вероятны ностальгические настроения, связанные с воспоминаниями о детстве или семье. Вечером звёзды намекают на важность баланса между личными желаниями и обязательствами. Важно не поддаваться искушению переложить ответственность на окружающих, даже если это кажется удобным. К ночи возможен яркий сон, который оставит ощущение скрытого потенциала.