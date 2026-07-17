Совфед одобрил поправки, направленные на адаптацию участников СВО

Базовый закон дополняется новой статьей «Особенности применения постпенитенциарной пробации в отношении отдельных категорий лиц после их увольнения с военной службы», согласно которой постпенитенциарная пробация применяется в отношении лиц, освобожденных от наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы РФ либо заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.