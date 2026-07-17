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Совфед одобрил поправки, направленные на адаптацию участников СВО

Совет Федерации одобрил поправки в закон о пробации участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон «О пробации в Российской Федерации», направленные на социальную адаптацию участников спецоперации, бывших осужденных.

Базовый закон дополняется новой статьей «Особенности применения постпенитенциарной пробации в отношении отдельных категорий лиц после их увольнения с военной службы», согласно которой постпенитенциарная пробация применяется в отношении лиц, освобожденных от наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы РФ либо заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.

Основаниями применения постпенитенциарной пробации являются обращение лица (его законного представителя) с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, которое направляется в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства (месту пребывания) такого лица.

По итогам оценки ситуации принимается решение о целесообразности оказания поддержки.

Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.