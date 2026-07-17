РАН: РФ может стать важным центром создания растений, адаптированных к новому климату

«Российская Федерация отличается разнообразием эколого-географических зон и многолетним опытом селекционной работы, поэтому она является прекрасной площадкой для поиска и испытаний таких адаптивных и стабильных форм растений для получения оптимальных сортов и гибридов. Наша страна может выступить глобальным центром селекции растений не только для собственных территорий, но и для мирового земледелия в целом, о чем когда-то мечтал Николай Иванович Вавилов», — сказала ученый корреспонденту ТАСС.