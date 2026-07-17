РАН: РФ может стать важным центром создания растений, адаптированных к новому климату

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Россия, обладающая многолетним опытом селекционных исследований и разнообразием климатических зон, может выступить глобальным центром создания растений, адаптированных к изменениям климата на Земле. Такое мнение на полях церемонии награждения лауреатов Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева высказала ТАСС советник президента Российской академии наук (РАН) Екатерина Журавлева.
Она отметила, что изменение климата на планете происходит с определенной периодичностью, а не одномоментно. Селекция традиционно строится на отборе наиболее перспективных образцов, на основе которых можно создать устойчивые к негативным факторам сорта, дающие хорошие и стабильные урожаи.
«Российская Федерация отличается разнообразием эколого-географических зон и многолетним опытом селекционной работы, поэтому она является прекрасной площадкой для поиска и испытаний таких адаптивных и стабильных форм растений для получения оптимальных сортов и гибридов. Наша страна может выступить глобальным центром селекции растений не только для собственных территорий, но и для мирового земледелия в целом, о чем когда-то мечтал Николай Иванович Вавилов», — сказала ученый корреспонденту ТАСС.
Журавлева напомнила, что в России работают около 50 селекционных организаций, располагающих собственными биоресурсными коллекциями. В статусе национального генетического банка растений выступает Всероссийский центр генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.
«Коллекции сельскохозяйственных растений нашего генетического банка — это более 324 тыс. различных образцов, собранных академиком Вавиловым, его учениками, сподвижниками и последующими поколениями ученых. Эта коллекция — одна из крупнейших в мире. Она занимает четвертое место, а по отдельным культурам, таким, как, например, картофель — первое место в мире», — добавила Журавлева.
О премии.
Международная премия ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере $250 тыс, золотую медаль и диплом. Торжественная церемония вручения премии состоится 17 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.