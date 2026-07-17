Цены на топливо в Ростовской области выросли за год до 39%

Согласно исследованию, бензин АИ-92 вырос в цене до 73,8 ₽ за литр — на 7% больше, чем годом ранее. Литр АИ-95 обходится покупателям в 80,4 ₽, что на 18% выше показателя 2025 года. АИ-98 подорожал на 38% — до 103,2 ₽ за литр, АИ-100 — на 31%, до 105 ₽, дизельное топливо — на 39%, до 83,4 ₽