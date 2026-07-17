Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области впервые в России дроны начали спасать людей на воде

Беспилотники обследуют береговую зону в поисках утопающих.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области в пятницу, 17 июля провели мастер-класс для студентов по использованию беспилотников для спасения утопающих. Как сообщает администрация города-спутника, Волгоградская область первая в России начала применять дроны для безопасности на воде. Они уже вовсю патрулируют прибрежную зону, находят пострадавших и даже доставляют необходимое оборудование.

Как ранее рассказывал председатель Волгоградской областной организации ВОСВОД Эдуард Протопопов, БПЛА оснащены громкоговорителем, они могут даже останавливать людей, заплывающих в опасную зону, реагируют, если кому-то стало плохо в воде.

Напомним, в этом году вступает в силу новое постановление, которое касается безопасности на воде в Волгоградской области. В том числе теперь будут штрафовать любителей активного отдыха, нарушающих правила.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше