Калининградцы завоевали бронзу первенства России по планерному спорту

Отмечается, что в заключительный день соревнований для участников организовали авиационное шоу. В небо поднялись фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34, отреставрированный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны и спортивный самолет «Экстра 330» под управлением серебряного призера чемпионата мира по высшему пилотажу Валерия Бражника.