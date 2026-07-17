В Хабаровском крае высадили тонну семян сосны корейской

«Из тонны семян вырастет примерно 600−700 тысяч саженцев. Эти молодые кедры затем будут высажены в лесах, пострадавших от огня. В прошлом году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигло 227,1 процента при плане в 100 процентов. Также саженцы из наших питомников часто используют при благоустройстве парков и аллей в городах и селах региона», — отметили в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.