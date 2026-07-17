В Хабаровском крае высадили тонну семян сосны корейской

Тонну семян сосны корейской высадили в Хабаровском крае для восстановления сгоревших лесов. Такие работы проводятся по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
«Из тонны семян вырастет примерно 600−700 тысяч саженцев. Эти молодые кедры затем будут высажены в лесах, пострадавших от огня. В прошлом году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигло 227,1 процента при плане в 100 процентов. Также саженцы из наших питомников часто используют при благоустройстве парков и аллей в городах и селах региона», — отметили в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Для подготовки участков к высадке семян землю необходимо вспахать, а затем провести дискование, чтобы разрыхлить и выровнять почву. После этого специалисты будут создавать приподнятые рядки, которые обеспечивают лучший дренаж и прогревание грунта. Именно в них с помощью тяпок делают борозды, куда вручную высаживают семена. В завершение проводится мульчирование опилками. Этот слой защищает рядки от размывания дождями и спасает от бурундуков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.