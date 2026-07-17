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«Показывает рабочие будни». В Беларуси вышедшая на пенсию собака стала лицом крупного предприятия

В Беларуси вышедшая на пенсию собака работает на крупное предприятие.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вышедшая на пенсию собака стала рекламным лицом крупного предприятия, пишет телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Необычный рекламный ход придумало предприятие «Брестэнерго». Предприятие создало официальный аккаунт в Threads*, лицом которого стала собака-корги по кличке Брюша.

Хвостатый персонаж представили как «вышедшую на пенсию» собаку. В аккаунте Брюша помогает брестским энергетикам рассказать о специфике работы и показать рабочие будни.

Брюша — любимица брестских энергетиков. Фото: телеграм-канал «#1регион».

— Пользователи могут увидеть изнутри, как устроена энергетическая отрасль региона, глазами необычного милого помощника, — сказали в «Брестэнерго».

Сервис Threads* продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Еще Минобразования отреагировало на предложение выйти из БРСМ за 2250 рублей.

И мы писали, что в Беларуси 18-летний блогер получил полтора года колонии.