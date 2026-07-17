Капсулу времени заложили в основание крупного производства трубопроводных систем. Новый завод будет располагаться на территории ОЭЗ «Кулибин». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Капсулу времени заложили на месте будущего завода по производству труб. Откроют капсулу только через 50 лет, в 2076 году.
Спустя полтора года после появления нового завода «СТС», он сможет выйти на проектную мощность. В Дзержинске будут ежегодно производить около 3 500 тонн продукции для передовых отраслей отечественной экономики — для атомной отрасли, ТЭК и нефтегаза.
«Это яркий пример того, как молодая, энергичная компания способна в кратчайшие сроки добиться отличных производственных показателей и приступить к реализации инвестпроектов федерального масштаба общей стоимостью более 9 миллиардов рублей с учетом всех этапов», — рассказал Глеб Никитин.
Запуск новых производств позволит создать почти 800 новых рабочих мест.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что в дни «Выкса-фестиваля» на заводе ОМК побывали почти 300 туристов.