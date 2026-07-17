Капсулу времени заложили на месте будущего завода по производству труб

Спустя полтора года после появления нового завода «СТС», он сможет выйти на проектную мощность. В Дзержинске будут ежегодно производить около 3 500 тонн продукции для передовых отраслей отечественной экономики — для атомной отрасли, ТЭК и нефтегаза.