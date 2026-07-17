Академик Сигов: премия ЮНЕСКО и РФ способствует популяризации научных достижений

Российский физик в составе делегации РФ принимает участие в церемонии вручения награды, которая проходит в пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
«Эта премия весомая. Она вызывает интерес, привлекает внимание. Думаю, ее проведение — это очень полезное дело, которое, с одной стороны, будет повышать авторитет российской науки, а с другой — помогать пропаганде научных результатов, достижений», — сказал Сигов корреспонденту ТАСС.
Ученый также указал на то, что объединение вокруг этой инициативы исследователей разных стран способствует ускорению решения научных вопросов, в том числе — в сфере нанотехнологий.
Лауреатами премии в этом году стали президент Китайского научно-технического университета в городе Хэфэй (Китай) Пань Цзяньвэй и заведующий лабораторией биометрических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Сергей Шейко. Представитель КНР был удостоен награды за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи. Российско-американский ученый Шейко был отмечен за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению.
О премии.
Международная премия ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере $250 тыс, золотую медаль и диплом.
Лауреатов определяет международное жюри, назначаемое генеральным директором ЮНЕСКО. В его состав входят семь ведущих ученых из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко, представляющих авторитетные научные и образовательные организации мира.
Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрию Оганесяну и почетному профессору химии Университета Болоньи (Италия) Винченцо Бальцани. Церемония вручения второй премии прошла в 2023 году в Москве. Ее получили заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ Ирина Белецкая и почетный директор Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) Клаус Мюллен.