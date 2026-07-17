Академик Сигов: премия ЮНЕСКО и РФ способствует популяризации научных достижений

Лауреатами премии в этом году стали президент Китайского научно-технического университета в городе Хэфэй (Китай) Пань Цзяньвэй и заведующий лабораторией биометрических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Сергей Шейко. Представитель КНР был удостоен награды за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи. Российско-американский ученый Шейко был отмечен за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению.