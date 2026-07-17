В Хабаровском крае отремонтируют дорогу к селу Черная Речка

«Ремонт дороги к селу Черная Речка — важный этап в реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Это второй по численности населенный пункт Восточного сельского поселения. Подъезд давно нуждался в ремонте, об этом часто просили жители. В прошлом году завели один отрезок в нацпроект, в этом году — два. В итоге отремонтируем дорогу целиком. Особое внимание уделяем качеству выполняемых работ и соблюдению сроков. Наша задача — создать долговечную, безопасную и удобную транспортную инфраструктуру», — отметила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.