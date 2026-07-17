В Хабаровском крае отремонтируют дорогу к селу Черная Речка

Дорогу к селу Черная Речка отремонтируют в этом году в Хабаровском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В прошлом году обновили 5 км трассы из 20, в этом году работы ведутся на отрезках с 0 по 8 км и с 8 по 15 км. Как уточнили в краевом минтрансе, на первом участке дорожники занимаются очисткой кюветов и ресайклингом — снятием верхнего слоя покрытия, который перерабатывается в специальной машине, смешивается с вяжущими материалами и укладывается как укрепляющий слой основания. Применение такой методики делает дорогу крепче и устойчивей к износу. Готовность первого участка составляет 35%.
«Ремонт дороги к селу Черная Речка — важный этап в реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Это второй по численности населенный пункт Восточного сельского поселения. Подъезд давно нуждался в ремонте, об этом часто просили жители. В прошлом году завели один отрезок в нацпроект, в этом году — два. В итоге отремонтируем дорогу целиком. Особое внимание уделяем качеству выполняемых работ и соблюдению сроков. Наша задача — создать долговечную, безопасную и удобную транспортную инфраструктуру», — отметила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
На отрезке с 8-го по 15-й км дорожники уже восстановили трассу, установили временные дорожные знаки и информационные щиты, ликвидировали пучины, а также провели фрезерование асфальтобетонного покрытия. Специалисты продолжают приводить дорогу в нормативное состояние. Сейчас ведется расчистка кюветов, выполняется вырубка кустарников и мелколесья, производится установка бордюров и укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона.
Напомним, всего в 2026 году при поддержке федеральных средств в регионе обновят свыше 140 км трасс. Это 60 объектов регионального и муниципального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.