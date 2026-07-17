Работы на телевышках Нижегородской области отложили ради ЧМ по футболу

Плановые работы на радиотелестанциях в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Сарове и Выксе перенесли с 20 на 21 июля ради футбольных болельщиков. Об этом рассказали в нижегородском радиотелевизионном передающем центре.
Дело в том, что финал Чемпионата мира состоится 19 июля, и есть вероятность, что трансляция задержится до ночи на 20 июля.
А 21 июля с 01:00 до 10:00 по московскому времени возможна приостановка вещания 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), нескольких радиостанций и аналоговых телеканалов.
В субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде состоится суперкубок России по футболу. «Живем в Нижнем» рассказывал, где можно посмотреть трансляцию.