Гендиректор ЮНЕСКО: премия Менделеева вдохновит будущие поколения на новые достижения

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) продвигает научное сотрудничество как глобальное благо, и учрежденная Россией и ЮНЕСКО научная премия им. Д. И. Менделеева призвана вдохновить будущие поколения на новые достижения. Об этом заявил гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани на церемонии вручения премии, которая проходит в парижской штаб-квартире организации.
«Эти награды отражают наше общее стремление продемонстрировать высокие достижения и вдохновить будущие поколения. ЮНЕСКО также выступает в качестве платформы для научного сотрудничества и дипломатии», — сказал Халед аль-Анани, отметив, что сейчас в организации проходит Глобальная конференция 2026 года в рамках Международного десятилетия наук в интересах устойчивого развития (IDSSD). Он также напомнил, что ЮНЕСКО опубликовала рекомендации о науке и научных исследователях (2017 г.), рекомендации 2021 года об открытой науке и этике искусственного интеллекта и рекомендации 2025 года об этике нейротехнологий. По его словам, организация принимает меры по повышению инклюзивности науки путем содействия гендерному равенству.
«В то время, когда наши общества сталкиваются со сложными проблемами, давайте вместе будем защищать науку как глобальное общественное благо», — призвал гендиректор ЮНЕСКО.
О премии.
Церемония вручения международной премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук проходит в парижской штаб-квартире международной организации. Она была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества и присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 000 долларов США, золотую медаль и диплом.
Лауреатов премии определяет международное жюри, назначаемое генеральным директором ЮНЕСКО. В его состав входят семь ведущих ученых из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко, представляющих авторитетные научные и образовательные организации мира.
Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Юрию Оганесяну и почетному профессору химии Университета Болоньи (Италия) Винченцо Бальцани. Церемония вручения второй премии прошла в 2023 году в Москве. Ее получили заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ Ирина Белецкая и почетный директор Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) Клаус Мюллен. В 2026 году лауреатами стали президент Китайского научно-технического университета Хэфэя (Китай) Пань Цзяньвэй и заведующий лабораторией биометрических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Сергей Шейко (США/Россия).