Гендиректор ЮНЕСКО: премия Менделеева вдохновит будущие поколения на новые достижения

«Эти награды отражают наше общее стремление продемонстрировать высокие достижения и вдохновить будущие поколения. ЮНЕСКО также выступает в качестве платформы для научного сотрудничества и дипломатии», — сказал Халед аль-Анани, отметив, что сейчас в организации проходит Глобальная конференция 2026 года в рамках Международного десятилетия наук в интересах устойчивого развития (IDSSD). Он также напомнил, что ЮНЕСКО опубликовала рекомендации о науке и научных исследователях (2017 г.), рекомендации 2021 года об открытой науке и этике искусственного интеллекта и рекомендации 2025 года об этике нейротехнологий. По его словам, организация принимает меры по повышению инклюзивности науки путем содействия гендерному равенству.