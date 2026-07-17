Главную новогоднюю елку могут перенести к корпусу КГТУ на площади

Главную городскую новогоднюю елку могут перенести, ставить не в центре площади Победы перед стелой, а сбоку, на территории перед КГТУ, где сейчас парковка. В качестве идеи такое предложение во время прямого эфира проекта ГорПросвет«в “ВК” 17 июля высказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.