Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главную новогоднюю елку могут перенести к корпусу КГТУ на площади

Идею озвучил главный архитектор Калининграда.

Источник: Комсомольская правда

Главную городскую новогоднюю елку могут перенести, ставить не в центре площади Победы перед стелой, а сбоку, на территории перед КГТУ, где сейчас парковка. В качестве идеи такое предложение во время прямого эфира проекта ГорПросвет«в “ВК” 17 июля высказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.

Там же, на той площади он предложил организовывать городскую ярмарку. Однако, не уточнил, какую: рождественскую или же сезонную овощную с картошкой и медом.

«Возможна установка среднего, небольшого, а может и большого городского катка. А может, каких-то аттракционов», — высказал предложение архитектор.

Он отметил, что озвученное — не решение, а лишь идея и повод обсудить проблему, будущую реконструкцию площади Победы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше