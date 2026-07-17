Главную новогоднюю елку могут перенести к корпусу КГТУ на площади

Главную городскую новогоднюю елку могут перенести, ставить не в центре площади Победы перед стелой, а сбоку, на территории перед КГТУ, где сейчас парковка. В качестве идеи такое предложение во время прямого эфира проекта ГорПросвет«в “ВК” 17 июля высказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.
Там же, на той площади он предложил организовывать городскую ярмарку. Однако, не уточнил, какую: рождественскую или же сезонную овощную с картошкой и медом.
«Возможна установка среднего, небольшого, а может и большого городского катка. А может, каких-то аттракционов», — высказал предложение архитектор.
Он отметил, что озвученное — не решение, а лишь идея и повод обсудить проблему, будущую реконструкцию площади Победы.