Во дворе на Дадаева легковушка сбила 9-летнего мальчика

В Калининграде легковушка сбила 9-летнего мальчика. Об этом сообщает ГАИ региона.
ДТП произошло в пятницу, 17 июля, в 10:45 во дворе дома № 66 по ул. Дадаева. За рулём машины сидела женщина 1983 года рождения. Водитель «на придомовой территории допустила наезд на 9-летнего пешехода, внезапно выбежавшего из-за припаркованного автомобиля». Ребёнок получил травмы, его увезли в больницу.
На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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