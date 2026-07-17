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Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 17 июля, в ходе своего рабочего визита в.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 17 июля, в ходе своего рабочего визита в Урюпинский район почтил память защитников Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», памятное мероприятие с участием первого лица региона состоялось в станице Михайловской — Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню.

Напомним, утром губернатор Волгоградской области отправился с рабочей поездкой в Урюпинский район, где лично оценил итоги реализации приоритетных проектов и модернизацию социальных и промышленных организаций.

Подробности о визите Андрея Бочарова Урюпинский район читайте в специальном материале ИА «Высота 102».

Напомним, 17 июля — скорбная дата для Волгоградской области. 84 года назад началась Сталинградская битва — крупнейшее и самое кровопролитное сражение в истории человечества, которое завершилось через 200 дней и ночей 2 февраля 1943 года капитуляцией немецко-фашистских войск под Сталинградом.

По случаю годовщины УФСБ России по Волгоградской области рассекретило новые документы, свидетельствующие о злодеяниях немецких фашистов на территории Сталинградской области.