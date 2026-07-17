Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда

Напомним, 17 июля — скорбная дата для Волгоградской области. 84 года назад началась Сталинградская битва — крупнейшее и самое кровопролитное сражение в истории человечества, которое завершилось через 200 дней и ночей 2 февраля 1943 года капитуляцией немецко-фашистских войск под Сталинградом.