Госпомощь по проекту «Многодетная семья» получили 110 тысяч россиян

Кроме того, в 41 регионе страны с уровнем рождаемости ниже общероссийского продолжают действовать региональные программы повышения рождаемости, в которых в 2026 году участвуют почти 140 тысяч семей. Это в четыре раза больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.