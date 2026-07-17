Солнечные часы «Зодиак» в Светлогорске снова доступны после двух лет реставрации

Солнечные часы «Зодиак», один из самых узнаваемых памятников Калининградской области, снова доступны для жителей и гостей Светлогорска. Достопримечательность была отреставрирована ещё в 2024 году, но почти два года доступ к ней был ограничен из-за работ на побережье. Теперь, после открытия обновлённого променада, часы снова можно увидеть во всей…