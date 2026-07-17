Солнечные часы «Зодиак» в Светлогорске снова доступны после двух лет реставрации

Солнечные часы «Зодиак», один из самых узнаваемых памятников Калининградской области, снова доступны для жителей и гостей Светлогорска. Достопримечательность была отреставрирована ещё в 2024 году, но почти два года доступ к ней был ограничен из-за работ на побережье. Теперь, после открытия обновлённого променада, часы снова можно увидеть во всей красе.
Созданные в начале 1970-х годов калининградским скульптором Николаем Фроловым, часы выполнены из каменной смальты в технике римской мозаики по схеме обратного набора. Общая площадь мозаичного панно — 78,5 квадратных метра. В 1974 году их установили на променаде, а в 2022 году по инициативе общественников внесли в реестр объектов культурного наследия.
Руководитель региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов отметил, что возвращение часов — важное событие в год 80-летия области. Теперь обновлённые часы снова радуют жителей и гостей курорта.