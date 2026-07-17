В онкодиспансере Екатеринбурга заработал симуляционный кабинет

Симуляционный кабинет, где средний медперсонал может отрабатывать профессиональные навыки, открыли в Свердловском областном онкодиспансере в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Кабинет оснащен манекенами-тренажерами и медицинским инвентарем, необходимым для изучения алгоритма оказания первой доврачебной помощи, сердечно-легочной реанимации, действий при анафилактическом шоке.
«Симуляционный кабинет является неотъемлемой частью образовательного процесса в сестринском деле. Сценарии могут имитировать экстренные ситуации, подготавливая медиков к реальным вызовам, с которыми рано или поздно они столкнутся на практике. Такое обучение способствует развитию критического мышления и навыков оперативного принятия эффективных решений», — отметила главная медицинская сестра онкодиспансера Анна Салоутина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.