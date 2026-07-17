Ростовский-на-Дону ЭРЗ освоил средний ремонт электровозов «Дончак»

«Важно, что завод не только сохраняет традиции качественного ремонта, но и расширяет свои компетенции, внедряя передовые решения. Это укрепляет производственный суверенитет и обеспечивает надёжную работу железнодорожной инфраструктуры не только на юге, но и в масштабах всей страны», — добавил заместитель губернатора.