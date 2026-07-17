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Ростовский-на-Дону ЭРЗ освоил средний ремонт электровозов «Дончак»

Предприятие стало первым в европейской части России, кому удалось это сделать.

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (РЭРЗ) первым в европейской части РФ начал средний ремонт магистральных грузовых электровозов серии 2 (3) ЭС4К «Дончак». Программа ремонта в объёме 200 секций уже согласована с ОАО «РЖД», сообщил заместитель губернатора донского региона Игорь Сорокин.

Подготовка началась в конце 2025 года: завод модернизировал мощности, изготовил специализированную оснастку и обучил персонал. Эксперты разработали и обновили более 200 комплектов документации, включая методики испытаний ключевых узлов локомотива. Теперь предприятие готово выполнять полный спектр работ — от ремонта шкафов питания и электропневматических контакторов до обслуживания асинхронных электродвигателей.

Как отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём МАХ-канале, донской регион — один из центров машиностроения.

«У нас сложился крупный кластер по производству современных электровозов на базе НЭВЗ. Сейчас наши предприятия расширяют компетенции по сервисному обслуживанию техники», — добавил глава Дона.

По словам Игоря Сорокина, освоение ремонта современных электровозов серии «Дончак» на мощностях ростовского завода — показатель высокого уровня технологической готовности донской промышленности.

«Важно, что завод не только сохраняет традиции качественного ремонта, но и расширяет свои компетенции, внедряя передовые решения. Это укрепляет производственный суверенитет и обеспечивает надёжную работу железнодорожной инфраструктуры не только на юге, но и в масштабах всей страны», — добавил заместитель губернатора.

В электровозах серии 2 (3) ЭС4К «Дончак» реализован принцип единой платформы. Они играют важную роль в грузоперевозках, обеспечивая вождение составов массой более 6 тыс. тонн.

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