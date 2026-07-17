В Алтайском крае отремонтируют участок дороги Троицкое — Целинное

Участок автомобильной дороги Троицкое — Целинное с 60-го по 65-й км отремонтируют в Целинном районе Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты уже выполнили рыхление существующего асфальтобетонного покрытия и устроили основание из щебеночно-песчаной смеси. В ближайшее время дорожники приступят к укладке выравнивающего слоя, за которым последует финишный слой асфальтобетона. Также в планах — укрепление обочин, нанесение разметки и установка новых дорожных знаков. Ремонт объекта рассчитан на два года, но дорожники не исключают возможности завершить работы уже в этом году.
Отметим, обновление трассы Троицкое — Целинное ведется системно. В прошлом году в этом же районе в нормативное состояние привели участок с 50-го по 60-й км трассы. Дорога входит в опорную сеть края и является одним из ключевых транспортных коридоров, связывающих регион с Кузбассом.
Всего в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в норматив почти 280 км региональных дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.