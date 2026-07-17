В Алтайском крае отремонтируют участок дороги Троицкое — Целинное

Специалисты уже выполнили рыхление существующего асфальтобетонного покрытия и устроили основание из щебеночно-песчаной смеси. В ближайшее время дорожники приступят к укладке выравнивающего слоя, за которым последует финишный слой асфальтобетона. Также в планах — укрепление обочин, нанесение разметки и установка новых дорожных знаков. Ремонт объекта рассчитан на два года, но дорожники не исключают возможности завершить работы уже в этом году.