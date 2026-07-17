СК возбудил дело против судьи Арбитражного суда Калининграда за взятку в 2 млн рублей

По версии следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу передала судье через трёх посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей. Общая сумма должна была составить 2 млн рублей, из которых 500 тысяч предназначались судье. После получения денег один из посредников был задержан сотрудниками УФСБ. В отношении посредников уже вынесены обвинительные приговоры.