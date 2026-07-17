Судью Арбитражного суда Калининграда обвинили в получении взятки за решение в пользу ответчика

В отношении всех троих посредников уже вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств преступления. Это уже не первый случай привлечения к ответственности судей в Калининградской области.