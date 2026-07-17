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Судью Арбитражного суда Калининграда обвинили в получении взятки за решение в пользу ответчика

Председатель Следственного комитета России с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Его обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере за вынесение заведомо незаконного судебного решения….

Источник: Янтарный край

Председатель Следственного комитета России с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Его обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере за вынесение заведомо незаконного судебного решения. Дело расследуется центральным аппаратом СК России.

По версии следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу передала судье через троих посредников первую часть взятки — 1 миллион рублей. Общая сумма вознаграждения должна была составить 2 миллиона рублей, из которых 500 тысяч предназначались лично судье. Сразу после получения денег один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России, что позволило пресечь дальнейшие коррупционные действия.

В отношении всех троих посредников уже вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств преступления. Это уже не первый случай привлечения к ответственности судей в Калининградской области.

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