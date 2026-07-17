Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 7 тонн загрязненного песка вывезли с береговой линии в Таганроге

В Таганроге приняли меры после загрязнения участков побережья.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге обсудили ситуацию с загрязнением береговой линии после атаки БПЛА на мазутный терминал. Информацию, прозвучавшую на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее загрязнение обнаружили в районе Богудонии. По словам Светланы Камбуловой, специалисты отобрали пробы вещества на исследование.

15 июля провели уборку берега. Общественники, волонтеры и представители администрации собрали 250 мешков (около 7 тонн) загрязненного песка, его вывезли на специализированный полигон.

Еще одно загрязнение зафиксировали 16 июля. Однако его могло унести в залив, так как уже через два часа после сигнала от волонтеров берег снова оказался чистым.

Представитель собственника мазутного терминала сообщил на заседании, что в акватории порта выставили боновые заграждения для локализации возможных утечек. Также заключили договор на проведение работ по сбору и утилизации нефтепродуктов. Параллельно продолжается мониторинг акватории и побережья.

— Городской штаб проводит мониторинг два раза в день. При обнаружении загрязнений будем оперативно реагировать. Ситуация на контроле Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, — прокомментировала Светлана Камбулова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше