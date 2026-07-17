Крупный завод трубопроводных систем начали строить в Дзержинске

В особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске стартовало строительство нового производства трубопроводных систем и комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Проект реализует ООО «НПП “Современные трубопроводные системы” (“СТС”), а его запуск запланирован на 2028 год.
В основание будущего завода уже заложили капсулу времени. Предприятие будет выпускать высокотехнологичную продукцию для нужд атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. После выхода на проектную мощность завод планирует ежегодно производить порядка 3 500 тонн продукции, обеспечивая полный цикл — от проектирования до отгрузки.
По словам губернатора Глеба Никитина, преференциальные условия ОЭЗ «Кулибин» и благоприятный инвестклимат региона стали решающими факторами для инвестора. Ожидается, что за 10 лет работы налоговые поступления от нового завода в бюджеты Нижегородской области превысят 2 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что четыре новых речных судна заложили на верфи в Нижегородской области.