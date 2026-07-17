Крупный завод трубопроводных систем начали строить в Дзержинске

В особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске стартовало строительство нового производства трубопроводных систем и комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Проект реализует ООО «НПП “Современные трубопроводные системы” (“СТС”), а его запуск запланирован на 2028 год.