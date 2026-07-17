В Башкирии более 1,6 тысячи специалистов медпунктов повысили квалификацию

Более 1,6 тыс. специалистов фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) Республики Башкортостан прошли обучение по программе «Онкологическая настороженность и ранняя диагностика», сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Занятия организовали на базе центра повышения квалификации в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Проект объединил медиков из 10 медицинских округов региона. Специалисты Медицинского округа Уфы и Центрального округа проходили подготовку в столице региона. Для остальных восьми округов было организовано выездное обучение на межмуниципальных площадках, чтобы не отрывать сотрудников от работы на местах.
Под руководством преподавателей специалисты отработали три ключевых навыка, которые напрямую влияют на спасение жизней: выявление визуальных локализаций рака, осмотр и пальпация молочных желез, взятие мазка с шейки матки по Папаниколау. По результатам аттестации из 1619 специалистов, прошедших итоговое тестирование 91% сдали на «отлично», около 8% — на «хорошо». Слушатели высоко оценили практическую пользу занятий и профессионализм преподавательского состава.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.