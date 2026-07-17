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В Крыму завершили газификацию еще одного села

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма при содействии Москвы завершены работы по газификации села Фрунзе, еще в двух населенных пунктах продолжаются работы по строительству сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымгазсети».

Источник: AP 2024

«В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенного между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым, в Первомайском районе завершены работы по газификации села Фрунзе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на эти цели из бюджета города Москвы выделено 57,5 млн рублей. В июле этого года в селе введено в эксплуатацию более 10,5 км уличных сетей газоснабжения. Таким образом, у каждого местного жителя появилась возможность пользоваться голубым топливом.

«Также в настоящее время завершается строительство сетей газоснабжения сел Октябрьское, ведутся работы по строительству уличных сетей газоснабжения села Степное Первомайского района», — добавили на предприятии.

С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа остаются около 450, сообщал ранее глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.

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