В Липецкой области изменится график заправки спецтранспорта

Для спецтранспорта в Липецкой области с 18 июля изменится график заправки на выделенных АЗС «Роснефть». Заправлять машины, обеспечивающие жизнедеятельность региона, теперь будут ежедневно с 16:00 до 19:00. Отдельный график установлен для АЗС в Липецке на Воронежском шоссе, 2 — там заправка спецтранспорта будет проходить с 04:00 до 07:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом рассказали в облправительстве.