Синоптики рассказали, возможны ли новые паводки в Пермском крае

За прошедшие сутки наиболее заметные осадки прошли на востоке региона. В Лысьве за день выпало 19 мм дождя, в Губахе — 18 мм. Ночью в Чердыни специалисты зафиксировали еще 10 мм осадков. При этом в соседней Свердловской области, в районе Кытлыма, за 12 часов выпало около 40 мм дождя, что может привести к новым подтоплениям.