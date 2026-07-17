В Калининграде Кленовую аллею на два дня перекроют для проведения велосипедных гонок

В Калининграде на 18 и 19 июля намечено проведение первенства и чемпионата области по велосипедному спорту. Ради «Летних стартов» закроют для проезда Кленовую аллею и прилегающие улицы, предупреждает пресс-служба городской администрации.
«Движение всех видов транспорта по Кленовой аллее, улице Энтузиастов и Технологической будет перекрыто 18 и 19 июля с 8.00 до 15.00», — говорится в сообщении мэрии.
Дорожные знаки появятся на дорогах своевременно.
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