Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде Кленовую аллею на два дня перекроют для проведения велосипедных гонок

Ограничения будут действовать 18 и 19 июля.

В Калининграде на 18 и 19 июля намечено проведение первенства и чемпионата области по велосипедному спорту. Ради «Летних стартов» закроют для проезда Кленовую аллею и прилегающие улицы, предупреждает пресс-служба городской администрации.

«Движение всех видов транспорта по Кленовой аллее, улице Энтузиастов и Технологической будет перекрыто 18 и 19 июля с 8.00 до 15.00», — говорится в сообщении мэрии.

Дорожные знаки появятся на дорогах своевременно.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше