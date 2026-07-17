Что настрого запрещено в Афанасьев день, 18 июля 2026 года

В этот день особое внимание уделяли слову, ведь верили, что всё сказанное может сбыться, а сам праздник называли Днём доброго языка или Афанасьевым словом, так как православная церковь чтит в этот день память преподобного Афанасия Афонского — византийского святого, основателя первого и крупнейшего монастыря на Святой горе Афон — Великой Лавры. С детства он отличался любовью к молитве и посту, а за свою праведную жизнь был удостоен дара чудотворения: исцелял больных и изгонял бесов силою своего слова.