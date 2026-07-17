Одолеет тоска! Что настрого запрещено в Афанасьев день, 18 июля 2026 года

В светском календаре 18 июля соседствуют две важные даты, в которых ликование души встречается с терпеливым вниманием к другому.
В этот день отмечается День счастливого человека — о праве на улыбку без причины, о разрешении быть в моменте.
И — Всемирный день слушания — об искусстве, без которого немыслимо ни одно общение, но которое вымирает в эпоху клипового мышления.
Один праздник — о внутренней гармонии, другой — о диалоге с миром. И тот и другой — о внимании: к себе и к другому.
Счастье: 20 лет под эгидой ООН и один народный мем.
18 июля в календаре отмечен как День счастливого человека. Точная история происхождения туманна — скорее всего, это народный интернет-мем, подхваченный медиа в начале 2010-х годов. Однако у счастья есть и официальный день в календаре ООН: 20 марта отмечается Международный день счастья, учреждённый в 2012 году Бутаном (страной, где индекс валового национального счастья важнее ВВП).
Улыбка как акт сопротивления.
Почему День счастливого человека важен именно сейчас? В мире, где тревожные новости льются из каждого уведомления, а выгорание стало синонимом профессионализма, разрешение на простую человеческую радость — это не гедонизм, а психогигиена. 18 июля — день, когда можно (и нужно) отложить список дел, выключить телефон и заняться тем, что приносит удовольствие без оглядки на продуктивность.
Как праздновать? Никаких флагов и парадов. Съесть пирожное без чувства вины, улыбнуться незнакомцу в лифте, прочитать детскую книжку или просто валяться в кровати до обеда. Главное — признать, что вы имеете право быть счастливым. Даже если нет «объективной» причины.
Слушание: проект Ханны Уорт, который стал международным.
Второй праздник — Всемирный день слушания (Global Listening Day) — приходится на 18 июля 2026 года. Эту дату учредила в 2015 году американская писательница и радиожурналист Ханна Уорт. Название говорит само за себя: организаторы призывают посвятить часть времени осознанному, эмпатичному восприятию чужих слов.
В 2026 году тема дня — «Слушание как мост к согласию». В мире, где социальные сети превратились в поле битвы мнений, а диалог всё чаще заменяется двумя параллельными монологами, слушание становится актом гражданского мужества.
Молчание как путь к пониманию.
Психологи подтверждают: мы слушаем не ушами, а мозгом, и этот процесс требует огромных энергозатрат. Умение слышать собеседника без внутреннего диалога «а что я сейчас отвечу» — редкий навык, который можно и нужно тренировать.
Так что 18 июля — день, чтобы сделать два дела: подарить себе час безделья и позвонить тому, чей голос вы давно не слышали. Улыбнуться в пустоту (счастье любит тишину) и задать вопрос «как ты?», не перебивая. Потому что самый лучший подарок — это внимание. А самый счастливый человек — тот, кто умеет слушать. И, услышав, не остаться равнодушным.
Месяцев праздник, Лунный день.
В народном календаре 18 июля — удивительный день, который наши предки называли Месяцевым праздником или Лунным днём. Считалось, что в эту дату луна обладает особой силой, поэтому вечером люди выходили на улицу, чтобы погадать о будущем урожае и погоде.
В этот день особое внимание уделяли слову, ведь верили, что всё сказанное может сбыться, а сам праздник называли Днём доброго языка или Афанасьевым словом, так как православная церковь чтит в этот день память преподобного Афанасия Афонского — византийского святого, основателя первого и крупнейшего монастыря на Святой горе Афон — Великой Лавры. С детства он отличался любовью к молитве и посту, а за свою праведную жизнь был удостоен дара чудотворения: исцелял больных и изгонял бесов силою своего слова.
Оттого и день этот еще называли Афанасьевым словом или Днём доброго языка. Люди верили, что сказанное вслух имеет особую силу, поэтому старались говорить только хорошее. Особенно ценились пожелания здоровья — «слово лечит». Злые и дурные слова могли «прицепиться» и навлечь беду.
Обряды 18 июля: слово лечит.
Чтобы быть здоровым весь год, утром было принято умываться росой, приговаривая: «Как вода чиста, так и мне быть здорову». Также было полезно ходить босиком по росе, чтобы «ноги не зябли до зимы».
Хозяйки окуривали жилище дымом сушёных трав — мяты, чабреца или зверобоя, чтобы очистить дом от скверны и негативной энергии. Кроме того, собранные в этот день душица, мята и зверобой считались особенно сильными лекарственными растениями.
А еще в этот день активно боролись с бабочками-капустницами, используя для защиты капусты пищевую соду и золу.
Запреты Лунного дня: не оставаться в одиночестве.
Что категорически нельзя было делать 18 июля:
Грустить, ссориться, сплетничать и сквернословить. Считалось, что плохое настроение и злые слова могут затянуться надолго, испортить отношения и навлечь болезни.
Шить, вязать, прясть и пользоваться острыми предметами. Острые предметы (иглы, спицы, ножи) могли символически «ранить» месяц, что сулило беды. Кроме того, существовал риск получить серьёзную травму.
Оставаться в одиночестве. В Месяцев праздник было принято быть в обществе, а одиночество могло привести к потере друзей или целый год пройти в тоске и печали.
Оставлять дом неубранным. Особенно осуждалась грязная посуда, оставленная на ночь, — это считалось признаком застоя и упадка энергии и могло привлечь нечистую силу.
Работать тяжело физически. Мужчинам не рекомендовалось заниматься ремонтом и строительством, чтобы не получить травму, и перерабатывать после захода солнца.
Как прожить 18 июля: испеките оберег.
25 идей, как применить мудрость предков и адаптировать их к современной жизни:
«Умывание» для иммунитета. Примите контрастный душ или утром умойтесь прохладной водой, представляя, как она дарит вам бодрость и здоровье.
Если погода позволяет, прогуляйтесь босиком по траве в парке или на даче.
Заварите ароматный травяной чай. Купите в аптеке душицу, мяту или зверобой и заварите целебный чай.
Ароматерапия для дома. Используйте аромалампу с эфирными маслами мяты или шалфея, чтобы очистить атмосферу в доме.
«Лунный» порядок. Наведите уют и уберите в доме. Особое внимание уделите мытью посуды — она должна сверкать.
Выпечка-оберег. Включите фантазию, испеките домашнее печенье в форме месяца или звёзд и пригласите близких друзей на чай с домашней выпечкой, чтобы никто не чувствовал себя одиноким.
Защита растений. Если у вас есть огород, используйте натуральные средства для защиты капусты от вредителей, например, пищевую соду.
Сила намерения. Сформулируйте свои желания и цели на следующую неделю. В этот день, когда говорят, что «слово лечит», ваши благие намерения обретут особую силу.
Отказ от конфликтов. Постарайтесь не вступать в споры в социальных сетях и мессенджерах. Не распространяйте сплетни и слухи.
Добрые пожелания. Напишите несколько приятных слов коллегам в рабочий чат или отправьте открытку близким.
Информационная тишина. Устройте день без чтения новостей, если они вызывают у вас раздражение и тревогу.
Перенос важных дел. Если возможно, перенесите ручную работу, требующую острых инструментов (например, шитьё), на другой день.
Цифровой детокс. Отложите телефон и ноутбук за пару часов до сна, чтобы обеспечить себе здоровый и крепкий сон.
Анализ планов. Вспомните свои давние цели, которые «увязли в болоте», и спланируйте, как их «вытащить».
Защита от переутомления: Откажитесь от лишней работы. Строго ограничьте время, проведённое за документами или экраном.
Приметы дня на 18 июля:
Луна «играет» — к богатому урожаю хлебов.
Много звёзд на небе ночью — к ясному и солнечному дню.
Утренний туман — к урожаю грибов.
Гром гремит — к добрым переменам.
Листья картофеля обращены к небу — дождя не будет.
Ласточки и стрижи летают низко — к скорому дождю.
Пчёлы громко жужжат с утра — день будет ясным и тёплым.
Яркая и большая луна — к солнечной погоде.