В Москве подтвердили законность лишения мантии экс-судьи по делу Ивана Геля

Напомним, добивается восстановления статуса судьи в высшей квалификационной коллегии судей РФ и Рашад Гасан-оглы Набиев, ранее работавший в Клетском районном суде. Рашад Гасан оглы Набиев является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева, который получил скандальную славу после того, как 6 марта 2019 года заявил на заседании, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Набиева-старшего исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия. В 2019 году после этого начались трудности и у Набиева-младшего.