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Под Волгоградом полиция доставила с полей в райотдел 26 мигрантов

Одного иностранца выдворят из страны и закроют въезд.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области полиция доставила с полей возле хутора Грачи Городищенского района 26 иностранцев. Очередной рейд прошел с участием ФСБ и Росгвардии. В этот раз нагрянули к сельхозпроизводителям, где трудится очень много мигрантов. Проверили и работников на полях, и на складах.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, двух человек оштрафовали за нарушение правил въезда в России, еще одного — выдворят из страны. Также иностранцу закрыли на 5 лет въезд в РФ. В нашей стране он работал незаконно, за его трудоустройство накажут и работодателя.