Под Волгоградом полиция доставила с полей в райотдел 26 мигрантов

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, двух человек оштрафовали за нарушение правил въезда в России, еще одного — выдворят из страны. Также иностранцу закрыли на 5 лет въезд в РФ. В нашей стране он работал незаконно, за его трудоустройство накажут и работодателя.