Единую систему подготовки специалистов по дронам создали в ВС РФ

В российской армии создана единая система подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). За первое полугодие 2026 года в учебных центрах было обучено более 8 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе заседания коллегии военного ведомства.
По словам замглавы Минобороны, программа подготовки, включая сборники упражнений и нормативов, была полностью переработана с учетом реального опыта специальной военной операции.
Ключевым изменением стала организация обучения не только отдельных операторов, но и целых подразделений. «Впервые организована подготовка с проведением боевого слаживания на штатной технике, — отметил Криворучко. — Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных и тактических направлениях».
Создание единой системы призвано централизовать и стандартизировать подготовку кадров для войск беспилотных систем, роль которых в современных условиях существенно возросла.