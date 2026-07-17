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Единую систему подготовки специалистов по дронам создали в ВС РФ

Минобороны РФ централизовало и стандартизировало подготовку кадров для войск беспилотных систем. Новая программа обучения, разработанная с учетом боевого опыта, позволила за первое полугодие 2026 года обучить более 8 тысяч операторов. Подразделения проходят боевое слаживание на штатной технике.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В российской армии создана единая система подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). За первое полугодие 2026 года в учебных центрах было обучено более 8 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе заседания коллегии военного ведомства.

По словам замглавы Минобороны, программа подготовки, включая сборники упражнений и нормативов, была полностью переработана с учетом реального опыта специальной военной операции.

Ключевым изменением стала организация обучения не только отдельных операторов, но и целых подразделений. «Впервые организована подготовка с проведением боевого слаживания на штатной технике, — отметил Криворучко. — Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных и тактических направлениях».

Создание единой системы призвано централизовать и стандартизировать подготовку кадров для войск беспилотных систем, роль которых в современных условиях существенно возросла.

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