В Ростове разработают концепцию озеленения и высадят три тысячи деревьев

Кроме того, внедрена новая методика обрезки, исключающая точечный подход и предусматривающая комплексные работы, в том числе фрезерование пней. В столице донской столицы также объявили конкурс по озеленению территорий, включающий 16 номинаций. Так, в августе в парке Левобережном запланирован первый в городе масштабный фестиваль цветов «Зеленый код»: после его завершения представленные цветочные композиции украсят районы Ростова.