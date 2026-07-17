Проект «Четвертый сектор»* внесли в реестр иноагентов

По данным министерства, проект распространял сообщения и материалы иноагентов, участвовал в распространении сообщений и материалов, а также информации о мероприятиях организаций, признанных на территории РФ нежелательными, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также о российской образовательной системе.