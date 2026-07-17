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Проект «Четвертый сектор»* внесли в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов проект «Четвертый сектор».

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект «Четвертый сектор», сообщается на сайте ведомства.

«Семнадцатого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен проект “Четвертый сектор”*, — говорится в перечне.

По данным министерства, проект распространял сообщения и материалы иноагентов, участвовал в распространении сообщений и материалов, а также информации о мероприятиях организаций, признанных на территории РФ нежелательными, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также о российской образовательной системе.

По данным ведомства, основатели проекта проживают за границей.

* Организация, выполняющая фукции иноагента в России.