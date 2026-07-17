Финал фестиваля воздухоплавания в Кунгуре собрал 8 тысяч гостей

Главное шоу закрытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре Пермского края собрало 8 тыс. гостей, еще 40 тыс. стали зрителями онлайн-трансляций, сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике. Фестиваль проходил с 4 по 11 июля в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
По данным администрации Кунгурского округа, всего за дни фестиваля город посетили 60,5 тыс. туристов из Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Брянской областей, Камчатского края, Республик Татарстан и Башкортостан, Удмуртской Республики, ХМАО и других регионов страны.
«Кунгур — это одна из визитных карточек Пермского края. Фестиваль объединяет людей со всей страны, вдохновляет на новые открытия и путешествия по России и Пермскому краю. Каждый год здесь собираются гости и жители края, чтобы наблюдать за десятками воздушных аэростатов и профессионализмом пилотов», — отметил заместитель председателя правительства — министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович.
Главное светомузыкальное шоу прошло в концепции «Музыка неба в единстве голосов» и было посвящено Году единства народов России. Одним из самых зрелищных моментов церемонии закрытия стал массовый взлет экипажей тепловых аэростатов. Финальной точкой закрытия стало знаменитое ночное шоу «Танец слонов» — 11 аэростатов покачивались и светились в небе под живое сопровождение электронной музыки от Игоря Вертипрахова, пилота из династии кунгурских аэронавтов. «Танец слонов» дополнило огненное шоу горелок от 13 пилотов.
Ранее в Кунгуре назвали имена победителей Первенства России, Кубка России и Кубка Пермского края по воздухоплавательному спорту. Соревнования прошли в с 4 по 11 июля. Их участниками стали 44 пилота из 15 регионов страны, из них 11 человек выступили в обеих всероссийских программах. Лидером по количеству участников стал Пермский край.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.