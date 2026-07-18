В Бодайбинском районе завершили реконструкцию моста через реку Верхний Аканак

На этом же участке дороги Бодайбо — Кропоткин продолжается реконструкция двух других мостов — через реки Бодайбо и Большой Догалдын. Объекты находятся в высокой степени готовности, их введут в эксплуатацию в ближайшее время. Бодайбинский район — одна из опорных территорий Иркутской области, и развитие инфраструктуры здесь остаётся приоритетом.