В Бодайбинском районе завершили реконструкцию моста через реку Верхний Аканак

В Бодайбинском районе Иркутской области завершён капитальный ремонт мостового перехода через реку Верхний Аканак. Объект находится на 62-м километре автодороги Бодайбо — Кропоткин. Работы стартовали в прошлом году и проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На реконструкцию направлено более 83 млн рублей.
Мост имеет важное значение для района — по нему ежедневно проезжает большое количество большегрузов, обслуживающих местные предприятия. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов подчеркнул, что эти условия были учтены при проектировании.
— Мост расположен в зоне деятельности крупных производств, поэтому мы делали ставку на усиление конструкции. Теперь расчётная скорость движения здесь достигает 80 км/ч, а сам переход отвечает всем современным требованиям безопасности. Это особенно актуально в периоды паводков и затяжных дождей.
Общая длина сооружения — почти 25 метров, ширина проезжей части — около 11 метров. До реконструкции мост находился в аварийном состоянии: деревянные опоры и пролёты были изношены, что создавало угрозу для водителей, особенно при подъёме воды в реке.
В ходе работ старые конструкции демонтировали, установили новые железобетонные опоры, смонтировали пролётное строение и дорожное полотно, укрепили конусы, защищающие опоры от размыва, а также установили барьерные и перильные ограждения. Обустроены подходы к мосту. Движение транспорта на время работ организовали по временной объездной трассе — её уже демонтировали.
На этом же участке дороги Бодайбо — Кропоткин продолжается реконструкция двух других мостов — через реки Бодайбо и Большой Догалдын. Объекты находятся в высокой степени готовности, их введут в эксплуатацию в ближайшее время. Бодайбинский район — одна из опорных территорий Иркутской области, и развитие инфраструктуры здесь остаётся приоритетом.