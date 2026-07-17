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Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги.

Источник: РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Движение на поврежденном участке железной дороги под Воронежем восстановлено, в результате происшествия был задержан ряд пассажирских поездов, сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Утром в пятницу ЮВЖД сообщила, что в 3.35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово — Колено, отметив, что пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются. Движение поездов было организовано по второму пути. Железнодорожники предупредили о возможных задержках пассажирских и пригородных составов.

«Сегодня в 15:04 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Некрылово — Колено в Воронежской области и открыли движение по обоим путям», — сообщается в Telegram-канале ЮВЖД.

Отмечается, что в результате происшествия задержан ряд пассажирских составов, максимальное время задержки составило 2 часа 34 минуты. При этом РЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график, говорится в сообщении.

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