Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги.

Утром в пятницу ЮВЖД сообщила, что в 3.35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово — Колено, отметив, что пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются. Движение поездов было организовано по второму пути. Железнодорожники предупредили о возможных задержках пассажирских и пригородных составов.