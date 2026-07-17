Фальков: ежегодное проведение научной премии ЮНЕСКО и РФ важно для научного мира

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Перспектива ежегодного проведения Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук важна для поддержки исследователей по всему миру, заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Раньше премия вручалась не ежегодно: первая церемония чествования лауреатов состоялась в 2021 году в Париже, вторая — в 2023 году в Москве. В пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции состоялось чествование лауреатов третьей волны. Выступая на церемонии, Фальков пригласил участников в Россию, где церемония пройдет уже в следующем году. Позже он сказал журналистам, что на полях торжественного собрания состоялась его встреча с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани, на которой также обсуждался вопрос периодичности присуждения премии.
«Обсудили всю повестку двустороннего сотрудничества в области науки и образования. Основное внимание было уделено тому, чтобы на ежегодной основе проходило вручение премии — так, как, собственно, изначально при ее учреждении было задумано. Это очень важно и показывает характер взаимоотношений между нашей страной и ведущей международной организацией. Но, в первую очередь, это важно для научного мира, наших исследователей по всему миру», — сказал Фальков.
Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева. В этом году престижной награды удостоены заведующий лабораторией биометрических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Сергей Шейко и президент Китайского научно-технического университета в городе Хэфэй (Китай) Пань Цзяньвэй.
Российско-американский ученый Шейко был отмечен за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению. Представитель КНР был удостоен награды за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи.
О премии.
Международная премия ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый получает денежное вознаграждение в размере $250 тыс, золотую медаль и диплом.
Лауреатов определяет международное жюри, назначаемое генеральным директором ЮНЕСКО. В его состав входят семь ведущих ученых из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко, представляющих авторитетные научные и образовательные организации мира.
Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрию Оганесяну и почетному профессору химии Университета Болоньи (Италия) Винченцо Бальцани. Церемония вручения второй премии прошла в 2023 году в Москве. Ее получили заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ Ирина Белецкая и почетный директор Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) Клаус Мюллен.