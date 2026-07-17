Фальков: ежегодное проведение научной премии ЮНЕСКО и РФ важно для научного мира

Раньше премия вручалась не ежегодно: первая церемония чествования лауреатов состоялась в 2021 году в Париже, вторая — в 2023 году в Москве. В пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции состоялось чествование лауреатов третьей волны. Выступая на церемонии, Фальков пригласил участников в Россию, где церемония пройдет уже в следующем году. Позже он сказал журналистам, что на полях торжественного собрания состоялась его встреча с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани, на которой также обсуждался вопрос периодичности присуждения премии.