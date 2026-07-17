Ясная и тёплая погода до +27°С ожидает нижегородцев в выходные 18−19 июля

Тёплая и преимущественно ясная погода ожидает жителей Нижегородской области в грядущие выходные, 18 и 19 июля. Об этом сообщил сервис «Яндекс Погода».
В субботу, 18 июля, нижегородцев встретит ясный день с умеренным северным ветром до 4 м/с. Утром синоптики прогнозируют около +16°С, а в дневные и вечерние часы воздух прогреется до комфортных +23°С. Ночью столбики термометров опустятся до +15°С.
Воскресный день, 19 июля, станет ещё более жарким. В воскресенье утром температура составит +21°С, а днём показатели поднимутся до +27°С. К вечеру ожидается около +25°С, в ночное же время похолодает до +18°С, при этом скорость ветра снизится до 2 м/с.
Ранее сообщалось, что нижегородцам назвали дату возвращения 30-градусной жары в регион.