Трубопроводный завод начали строить в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Как писал «Ъ-Приволжье», инвестиции в проект составят 4,2 млрд руб. Предприятие будет выпускать трубопроводные системы и комплектующие для проектов атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. Производственная мощность составит 3,5 тыс. т продукции в год. На заводе планируется создать более 800 рабочих мест, его введут в эксплуатацию в 2028 году.