В Калининграде в ночь на воскресенье разведут мосты

В Калининграде в ночь с 18 на 19 июля разведут мосты Высокий и Юбилейный. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
«Точное время разводки зависит от готовности судов к проходу, но она всегда происходит в момент, когда все городские трамваи уже находятся в депо», — говорится в сообщении.
Как правило, мосты разводят в промежутке с 23 до 05 часов.
Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше