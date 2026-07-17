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В Калининграде в ночь на воскресенье разведут мосты

Проехать и пройти не получится по Высокому и Юбилейному мостам.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в ночь с 18 на 19 июля разведут мосты Высокий и Юбилейный. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

«Точное время разводки зависит от готовности судов к проходу, но она всегда происходит в момент, когда все городские трамваи уже находятся в депо», — говорится в сообщении.

Как правило, мосты разводят в промежутке с 23 до 05 часов.

Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию.

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