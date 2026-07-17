В Москве обустроили свыше 100 переходов и более 20 островков безопасности

Свыше 100 новых пешеходных переходов и более 20 островков безопасности появилось в этом году в Москве, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Создание комфортной городской среды соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Мы уделяем особое внимание улучшению пешеходной инфраструктуры по поручению Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года. Так, с начала года по проектам дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в столице появилось свыше 100 новых пешеходных переходов и более 20 островков безопасности. Часть из них — с учетом пожеланий самих москвичей. Благодаря этим изменениям передвижение по городу стало еще более безопасным как для пешеходов, так и для водителей», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
При разработке решений специалисты анализируют аварийность, интенсивность движения, пешеходные маршруты и маршруты городского транспорта, а также особенности каждой улицы, уделяя особое внимание местам рядом с социальными объектами.
Так, пешеходные переходы обустроили на Новокосинской улице в Восточном административном округе, на пересечении улиц Наметкина и Профсоюзной в Юго-Западном административном округе, на Варшавском шоссе в Южном административном округе и других объектах.
Островки безопасности появились в Центральном административном округе на пересечении улиц Чаянова, Александра Невского и 4-й Тверской-Ямской, в Восточном административном округе у дома № 10 на улице Городецкой островок и на других дорогах. Такие островки разделяют потоки автомобилей и пешеходов, уменьшают риск дорожно-транспортных происшествий и делают движение более комфортным.
Отметим, за последние пять лет по проектам кураторов ЦОДД вблизи социальных объектов и популярных у жителей и гостей столицы мест обустроили около 900 островков безопасности и более 1,6 тыс. пешеходных переходов. До конца года в Москве появится еще более 100 островков и около 200 пешеходных переходов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.