В Москве обустроили свыше 100 переходов и более 20 островков безопасности

«Мы уделяем особое внимание улучшению пешеходной инфраструктуры по поручению Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года. Так, с начала года по проектам дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в столице появилось свыше 100 новых пешеходных переходов и более 20 островков безопасности. Часть из них — с учетом пожеланий самих москвичей. Благодаря этим изменениям передвижение по городу стало еще более безопасным как для пешеходов, так и для водителей», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.