Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве обустроили свыше 100 переходов и более 20 островков безопасности

Работы провели в Восточном, Юго-Западном и других округах.

Свыше 100 новых пешеходных переходов и более 20 островков безопасности появилось в этом году в Москве, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Создание комфортной городской среды соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мы уделяем особое внимание улучшению пешеходной инфраструктуры по поручению Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года. Так, с начала года по проектам дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в столице появилось свыше 100 новых пешеходных переходов и более 20 островков безопасности. Часть из них — с учетом пожеланий самих москвичей. Благодаря этим изменениям передвижение по городу стало еще более безопасным как для пешеходов, так и для водителей», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При разработке решений специалисты анализируют аварийность, интенсивность движения, пешеходные маршруты и маршруты городского транспорта, а также особенности каждой улицы, уделяя особое внимание местам рядом с социальными объектами.

Так, пешеходные переходы обустроили на Новокосинской улице в Восточном административном округе, на пересечении улиц Наметкина и Профсоюзной в Юго-Западном административном округе, на Варшавском шоссе в Южном административном округе и других объектах.

Островки безопасности появились в Центральном административном округе на пересечении улиц Чаянова, Александра Невского и 4-й Тверской-Ямской, в Восточном административном округе у дома № 10 на улице Городецкой островок и на других дорогах. Такие островки разделяют потоки автомобилей и пешеходов, уменьшают риск дорожно-транспортных происшествий и делают движение более комфортным.

Отметим, за последние пять лет по проектам кураторов ЦОДД вблизи социальных объектов и популярных у жителей и гостей столицы мест обустроили около 900 островков безопасности и более 1,6 тыс. пешеходных переходов. До конца года в Москве появится еще более 100 островков и около 200 пешеходных переходов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше