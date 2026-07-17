Ушел из жизни создатель волгоградской кардиослужбы Всеволод Васильевич Щучкин

В 1997 году он стал первым главным врачом Волгоградского областного клинического кардиологического центра и руководил им более десяти лет. Под его руководством внедрялись новейшие методы диагностики и лечения, укреплялась материально-техническая база, совершенствовалась организация кардиологической помощи. Результатом этой работы стало снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение качества медицинской помощи для тысяч жителей региона.