Как маньяк с тростью наводил ужас на весь СССР?

На дворе 1987 год. В СССР разгар перестройки, гласность. До поимки серийного убийцы, маньяка Андрея Чикатило ещё три года. Но кто бы мог подумать, что в это время по всему СССР колесит не уступающий Чикатило в жестокости убийца. Более того, большинство его преступлений остаются не раскрытыми, ещё больше развязывая извергу руки.
Кто и как всё же смог разоблачить маньяка с тростью — вспомнил nn.aif.ru.
Беззаконие в Арзамасе.
Осень 1987 года. Сторож детского сада в небольшом городе Арзамас Горьковской области Тамара Готилова в ту ночь решила взять с собой на работу дочку-второклассницу. Ребёнка не с кем было оставить. Пусть переночует в одной из детских спален. Что такого?
Девочка легла спать и быстро задремала. Но на новом месте ей приснился кошмар. Будто маленький сгорбленный человек ходил где-то рядом и стучал по полу тростью. Малышка вскрикнула и проснулась.
Ребёнок в ужасе побежал искать мать. Но нашла девочка её труп. «Мать лежала на кухне детсада на спине. Её голова была закрыта телогрейкой. Женщина была задушена. Девочка сильно закричала. Это услышали прохожие и вызвали милицию», — вспоминала в программе «Легенды советского сыска» (16+) в 1980-е годы следователь по особо важным делам прокуратуры Горьковской области Клара Серебряная.
Вечером, когда убили сторожа детсада Тамару Готилову, в школе неподалёку была дискотека. Школьную территорию патрулировали физрук и военрук. Последний заметил: на территорию детсада залезли трое десятиклассников. Троицу быстро доставили в отделение милиции по подозрению в убийстве сторожа. Парни уверяли: хотели покататься на качелях во дворе детсада и никого не убивали. Но им не поверили и заключили под стражу.
Родственники парней обивали пороги в попытке доказать, что по сути дети не могли совершить такое злодеяние. Но вскоре следователь предъявил родным три чистосердечных признания. «Это мы убили ту женщину в детсаду. Она прогоняла нас с качелей. Мы решили её наказать, затащили на кухню и задушили», — говорилось там. Причём, все три признания были написаны словно под копирку.
Сестра одного из обвиняемых Екатерина в признания брата не поверила. На свидании в СИЗО он поведал сестре: его с двумя одноклассниками избивали, чтобы они сознались в убийстве. Девушка решила обратиться за помощью в местную прессу. На дворе был 1987-й год, царила гласность. Статью о томящихся в тюремных застенках Арзамаса десятиклассниках напечатали. Один экземпляр газеты Екатерина отправила в прокуратуру РСФСР, но там отделались резолюцией: «Разобраться на месте».
Однако вскоре историю с беззаконием в Арзамасе напечатали в газете «Правда». В Арзамас на следующий же день выехал в 1980-е годы прокурор Следственного управления прокуратуры РСФСР Николай Жабин.
Обронил при бегстве паспорт.
На повторном допросе, который провёл прокурор из Москвы, трое десятиклассников стояли на своём: сторожа детсада Тамару Готилову убили именно они. Однако Николай Жабин выяснил: чтобы выбить чистосердечное признание, парней жестоко пытали, вплоть до того, что надевали противогазы, пережимая доступ воздуха. Но главное, настоящего убийцу никто не искал.
Николай Жабин взялся изучать протокол осмотра места происшествия. На земле во дворе детсада и на полу в самом здании были обнаружены следы трости. Но среди сотрудников детсада и родителей воспитанников хромых людей нет. Значит, следы оставил убийца?
Оперативники проверили всех инвалидов в Арзамасе, кто мог пользоваться тростью. Тщетно. А маховик убийств продолжал раскручиваться.
В одной из квартир в городе Горьком соседка нашла труп Нины Назаровой. В коридоре квартиры спал неизвестный мужчина, который скрылся, как только соседка переступила порог жилища. Однако, вот незадача, обронил при бегстве свой паспорт.
В документе значилось: Сергей Спиридонов. Женат. Детей нет. Предполагаемого убийцу задержали. На допросе он сообщил, что, когда пришёл в квартиру Назаровой, дверь уже была открыта. Спиридонов был сильно пьян и заснул в коридоре, вглубь жилища он не заходил.
Более того, Спиридонов признался: одинокая Нина зазноба его сердца.
Оказалось, что Сергей с Ниной были одноклассниками и в юности собирались пожениться, но мать парня свадьбу не одобрила. Спиридонов женился на другой, но иногда заходил к Нине. Когда он вспоминал о женщине на допросах, всегда плакал. Неужели при этом он мог так жестоко расправиться с Назаровой?
На этот раз на месте преступления следов человека с тростью обнаружено не было.
«Я устал убивать людей».
След убийцы с тростью обнаружился в Мичуринске Тамбовской области. Обходчики железнодорожных путей в один из дней вдалеке приметили мужчину и женщину. А вскоре обнаружили на насыпи ту самую женщину, задушенную ремнём. Удивительно, но рядом с трупом стоял попутчик женщины — мужчина с тростью. На удивлённые взгляды рабочих он ответил кратким: «Что? И вас придушить?» Сильные мужчины быстро скрутили инвалида.
В милиции выяснили, что задержанный — нигде не работающий житель Мурманской области 47-летний Сергей Кашинцев. На допросе он заявил: «Я устал играть с вами в прятки. Я устал убивать людей». На вопрос, сколько же на его совести трупов, устало ответил: «Человек 50−60. Точно и не вспомню». На счету Чикатило, которого на тот момент ещё не удалось поймать, будет 53 доказанных убийства…
Маньяк Сергей Кашинцев признался в 58 убийствах женщин в разных городах. Два с половиной года он мотался по всему СССР и убивал. Но самое страшное, уголовные дела по многим эпизодам даже не возбуждались! Преступления списывались на несчастные случаи: ударилась о батарею, споткнулась о кочку, упала на камень, суицид.
Это было объяснимо. Кашинцев словно имел чутьё на одиноких женщин, которые годами живут без семьи, родных, друзей и знакомых. Убийца, как правило, знакомился с жертвами на улице. Женщины не предполагали, что хромой инвалид с тростью может быть опасен. Сразу Кашинцев не нападал — приходил к жертве домой. Иногда на работу, как в случае со сторожем детсада Тамарой Готиловой. Несчастные женщины быстро раскрывали незнакомцу души и двери. Маньяк в порыве животной страсти и ярости сдирал с женщин одежду, жестоко избивал и душил той самой тростью.
Женщин Кашинцев ненавидел с детства. Девчонки во дворе и школе не хотели с ним общаться из-за инвалидности. И тогда он решил мстить. Первое убийство совершил в Челябинске. Убил женщину в лесу, предварительно выяснив, что она одинока. Несчастную действительно никто не искал, уголовное дело по факту убийства тогда не завели.
Другую жертву присмотрел в Омске. Одинокая женщина плакала на могиле мужа. «После непродолжительного разговора, Кашинцев задушил женщину и оставил мёртвую прямо на могиле», — добавляет в 1980-е годы следователь по особо важным делам прокуратуры Горьковской области Клара Серебряная.
Дальше маньяка было уже не остановить.
Судили Сергея Кашинцева тихо — ни прессы, ни родственников жертв на заседаниях суда не было. Далее, после вынесения высшей меры наказания, серийного убийцу расстреляли. Уголовное дело быстро замяли. Разве могли быть в СССР маньяки?
Кстати, трое десятиклассников из Арзамаса, как только нашли настоящего убийцу Тамары Готиловой, оказались на свободе. Расстрелять за преступления маньяка с тростью, как в случае с Чикатило, к счастью, никого не успели.